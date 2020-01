Lazio, Parolo: "Siamo uniti verso l'obiettivo, questa è la nostra forza"

Anche Marco Parolo è stato ospite questa mattina del Tg2 Italia. Il centrocampista della Lazio si è espresso, in particolare, sulla squadra e sulla sua unione, vera forza del gruppo guidato da Simone Inzaghi: "Quando si gioca, si ha sempre con l’obiettivo di vincere. Si cerca di studiare le mosse, preparare le contromisure, che quindi coinvolge anche l'allenatore e lo staff. Con un lavoro di gruppo e di squadra ci si possono togliere tante soddisfazioni. Da anni si sta creando uno spirito di gruppo, tutti quanti uniti per un unico obiettivo. Questa è la nostra grande forza. Quello che succede in campo, magari qualche problema con il compagno, poi finisce qui. Nello spogliatoio si cerca di avere il clima giusto, la tranquillità, e magari si fa una cena tutti insieme per sdrammatizzare. Quella è la base per una grande stagione. Quando c’è qualche rancore, qualcosa di non detto, si rischia di portarseli dietro e creare qualche problema sul terreno da gioco. Gli altri leader? Leiva si sta inserendo, pian piano sta prendendo responsabilità anche lui. È entrato con i piedi per terra, ma ora ha un ruolo importante. Lulic, Radu che è una colonna portante della squadra, speriamo possa raggiungere il record di presenze. Uno come Cataldi, un giovane di Roma, sta prendendo questo ruolo. Conosce bene l’ambiente, ha dovuto confrontarcisi nel corso della sua crescita. Se non è controllato, può essere controproducente".

