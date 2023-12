Lazio | Patric, gol ed esultanza sotto la Nord: la gioia social - FOTO

La Lazio chiude il 2023 come meglio non poteva. Vittoria in rimonta sul Frosinone tutta nel secondo tempo. Al rigore trasformato da Soulé rispondono in ordine Castellanos, Isaksen e Patric. Grande gioia per il difensore spagnolo che ritrova il gol ed esulta con rabbia sotto la Curva Nord. L'ex canterano del Barcellona si conferma uno dei protagonisti in positivo di questa prima parte di stagione. Dopo la bella vittoria, il 4 festeggia anche su Instagram: "Bellissimo esultare sotto la Nord e chiudere l’anno con una vittoria fortemente voluta. Buon 2024, laziali".