Lazio, Pedro a Dazn: "Non ho segreti, volevo fare tripletta!"

Manita della Lazio ai danni del Monza. La squadra di Baroni vola al quarto posto e torna a vincere in casa dopo il digiuno che durava dal 24 novembre. Al termine del match è intervenuto Pedro ai microfoni di Dazn: "Molto importante vincere a casa, sono contento per gli sforzi e i tre punti davanti ai tifosi. Sono felice di aver segnato, una bellissima partita. Taty l’ha lasciato a me oggi il premio (ride, ndr). Prima doppietta in Italia? Volevo fare tripletta, non l’ho mai fatta nessuna qua, sono contento di fare gol, è sempre importante per gli attaccanti. Segreto? Non ho segreti, solo lavorare forte a ogni partita, dare tutto in campo, è il lavoro di tutta la squadra. Champions? Ancora manca tanto, dobbiamo andare avanti, il Napoli è forte, abbiamo vinto là, ma sarà una partita diversa e difficile. Sarebbe bello vincere anche davanti ai nostri tifosi".