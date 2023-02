Lazio, Pedro collezionista di coppe: gli manca solo la Conference

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quella di questa sera sarà una partita speciale per Pedro. Dal 1' o a gara in corso, questo è ancora da capire, Pedro farà il suo esordio in Conference League come tanti altri calciatori della Lazio. L'attaccante spagnolo, collezionista di coppe europee, le ha disputate e vinte praticamente tutte: Champions e Supercoppa con il Barcellona ed Europa League con il Chelsea. Gli manca solo la Conference e chissà che questo non possa essere l'anno giusto. Stasera contro il Cluj inizia il cammino che sarà lungo e pieno di insidie: ma Pedrito sa come si vince...