Lazio, Pedro confessa: "Ecco dove vorrei finire la carriera. Ci ho provato, ma..."

In un’intervista rilasciata a ‘Beteve’, Pedro ha parlato del suo futuro rivelando quale sarebbe la sua reazione qualora il Barcellona dovesse chiamarlo per concedergli l’opportunità di finire li la sua carriera. Queste le parole: “Se Xavi mi chiamasse, prenderei un volo veloce e prima che possa riattaccare io sarei qui. Ma è difficile, negli ultimi anni ho parlato con molte persone, con Xavi, con Laporta... Ho cercato di tornare in un modo o nell'altro, ma è molto complicato. Ci sono molti fattori.... soprattutto per l'età, ma mi piacerebbe molto: sarebbe la fine perfetta della mia carriera. Potermi ritirare qui sarebbe spettacolare, ma siccome lo vedo molto lontano, non ci penso nemmeno".

“Come vedo il Barcellona? Vedo bene il Barça. Hanno avuto la fortuna di far crescere tanti giovani con un enorme potenziale. In generale li vedo bene: il problema è confrontare le epoche. E questo un po' succede, ma in generale li vedo bene con giocatori di livello mondiale come Lewandowski, Raphinha. Forse dall'interno non sono valutati così tanto, ma qui alla Lazio mi chiedono di questi giovani e di come possano fare la differenza a quell'età”.

