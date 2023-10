Lazio, Pedro è l'uomo in più: miglior marcatore in Champions, e il futuro...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gli esterni della Lazio, grande punto di forza della scorsa stagione, hanno più di qualche difficoltà quest'anno. Su tutti, Felipe Anderson e Zaccagni non danno più le stesse garanzie, visto anche il loro attuale rendimento (un solo gol per entrambi in questo inizio di stagione). L'unico che al momento è rimasto ad alti livelli è Pedro, e per un campione come lui non è una novità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Lo spagnolo è il capocannoniere di Champions della Lazio. Ha già messo a segno due gol, di fila, in tre partite. Nella classifica generale ha segnato tanto quanto Haaland e Mbappé. Più di lui Bellingham, a quota 3, e altri 6 calciatori. Pedro però è una riserva: finora non è mai partito dal primo minuto e ha sempre giocato degli spezzoni di gara (14 minuti contro l'Atletico, 6 contro il Celtic e 22 contro il Feyenoord). Meglio di lui ha fatto solo Mathys Tel del Bayern Monaco (classe 2005, 18 anni) con 2 reti in 23 minuti giocati.

Con il rigore realizzato contro il Feyenoord è diventato il marcatore più esperto della Champions: ha segnato a 36 anni e 89 giorni, ed è il terzo giocatore ad andare in rete per due gare di fila a 36 anni. Prima di lui solamente Cristiano Ronaldo (nel novembre 2021) e Olivier Giroud (nel novembre 2022). Era dai tempi del Barcellona che non gli succedeva di segnare per due presenze consecutive: nel maggio-settembre 2011 ha realizzato ben quattro reti di fila. Il suo futuro resta ancora un'incognita: con la Lazio è a già a 10 presenze quest'anno, il rinnovo automatico per un'altra stagione scatterà a quota 25. Sarri intanto se lo gode: è l' uomo in più.