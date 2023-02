Lazio, Pedro garanzia di punti: adesso punta al rinnovo

RASSEGNA STAMPA - A Verona è tornato al gol con una giocata delle sue, da campione. Ha messo la firma nel primo tempo, ma non è bastato per tornare dal Bentegodi con il bottino pieno. Se c'è una garanzia in casa Lazio è che le reti di Pedro sono sempre importanti. Come evidenzia la rassegna stampa di Radiosei, quando lo spagnolo segna, i biancocelesti fanno punti. Dei 15 gol realizzati con l'aquila sul petto, ben 14 hanno mosso la classifica della squadra di Sarri (9 vittorie, 5 pareggi). L'unico inutile l'anno scorso con il Napoli nella sconfitta per 1-2 all'Olimpico. Il Comandante ha spinto per averlo e lui lo sta ricambiando a suon di grandi prestazioni. La Lazio non vuole privarsene. Il suo contratto è in scadenza, ma la direzione sembra quella di un prolungamento ancora per un altro anno. Molto dipende dalla sua tenuta fisica, ma la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme. I primi contatti sono stati positivi, il giocatore ha chiesto tempo per valutare le possibili alternative.