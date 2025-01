Lazio, Pedro: "La priorità è la Champions. Dopo il derby Baroni..."

All’uscita dal Campidoglio, nella Sala della Protomoteca dove si è festeggiato il 125 anno della Lazio, Pedro è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo aver ritirato il Premio Bigiarelli: “Come sto? Bene, sicuramente la prossima settimana torno. Derby? Una partita che abbiamo sbagliato il primo tempo, dobbiamo continuare con il bel lavoro, abbiamo il Como per fare un’altra partita e ottenere 3 punti. Baroni ci ha detto di continuare a lavorare forte, prendere quella massima qualità per andare avanti. Vediamo alla fine, verso aprile e maggio dove siamo. I ragazzi come li ho ritrovati? Nessuno vuole perdere un derby, dopo 2-3 giorni che è stata male ora la squadra è fiduciosa di continuare. Sono molto contento di essere qua per questi valori che rappresenta la Lazio, auguro un buon compleanno a tutti, è un onore ed è speciale essere qua e vestire questa maglia. Obiettivo? Finire bene la stagione, la priorità della Lazio è entrare in Champions, se facciamo un bel campionato o una bella coppa, arrivare fino in fondo in Europa League”. CLICCA QUI PER IL VIDEO