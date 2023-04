Lazio, Pedro: "La Roma mi ha escluso senza dirmi nulla. Ma oggi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sembra non sentire il peso degli anni Pedro che, da quando si è trasferito alla Lazio, è tornato a far brillare gli occhi di tutti gli appassionati di calcio. Un giocatore fondamentale nello scacchiere di Sarri, soprattutto per l'incisività dei suoi gol. Anche in Spagna si ricordano bene di lui e continuano ad ammirarlo con la maglia biancoceleste, al punto che dopo il gol contro il Monza, il portale Marca gli ha voluto dedicare un lungo focus. È proprio da questo che emergono anche delle dichiarazioni datate di Pedro in merito al suo passaggio dalla Roma alla Lazio nell'estate del 2021: "La decisione di Mourinho? È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato, non sapevo nulla di questa faccenda. Tutti sanno cosa è successo. Non c’è rancore. La Roma ha preso la sua decisione e sono felice di essere approdato alla Lazio”.