Lazio, Pedro sarà convocato per il derby: le ultime sullo spagnolo

La Lazio potrà contare su una panchina leggermente più lunga di quello che sperava questa sera nel derby contro la Roma. Marco Baroni, infatti, oltre all'aver aggiunto sia Toma Basic che Elseid Hysaj, come confermato in conferenza stampa, potrà contare anche su Manuel Lazzari, Gaetano Castrovilli e Tijjani Noslin, recuperati last minute per la stracittadina. Ma non saranno gli unici sull'elenco. Il tecnico fiorentino, infatti, ha deciso di portare con sé anche Pedro, nonostante non abbia recuperato dall'infortunio, per permettergli di star vicino alla squadra in un momento in una sfida delicata.