Lazio, Pellegrini: "Derby? Ecco cosa provo. Dobbiamo pensare a..."

È la vigilia del derby di Coppa Italia e, ai microfoni di Sportmediaset, per parlare del match è intervenuto Luca Pellegrini. Queste le parole del biancoceleste: "Quanto pesa questo derby? Un derby è sempre un derby, per una città come Roma è sempre sentito indipendentemente dalle posizioni in classifica e dal rendimento. Sicuramente il peso del derby c’è, è una soddisfazione per noi avere la possibilità di giocarlo in Coppa Italia. Per la Lazio in questo momento gli obiettivi sono tutti, andiamo avanti partita dopo partita e cerchiamo di trarre le migliori cose possibili che ci si mettono sul cammino".

"In questo momento non sto sentendo grandi emozioni, siamo ancora abbastanza distanti dalla partita. Dovessi essere carico a un giorno di distanza arriverei alla partita morto, per il momento la stiamo gestendo bene e quindi va bene così. Momento felice? Siamo dei dipendenti, pagati per essere prestanti in qualsiasi situazione e momento in cui veniamo chiamati in causa. Questo credo sia l’importante. Per quanto riguarda il gol dell’ultima partita è già eliminato come pensiero, domani c’è il derby di Coppa Italia e dobbiamo pensare a quello".

"Segreto? In realtà è la costanza, l’equilibrio che magari fino a tre quattro anni fa era difficile avere. A vent’anni è improbabile avere un equilibrio di una persona matura, sto lavorando molto anche con l’aiuto di Nicoletta Romanazzi, la mia mental coach. Costanza e equilibrio sono fondamentali per far fronte a un calendario così fitto".

"Quando uno prova a costruire poi magari alla fine non ci riesci una volta, due, tre ma quando l’intento è generale, soprattutto tutte le persone che lavorano all'interno di questa società puntano a un obiettivo, puoi sbagliare perché sbagliare è umano ma poi alla fine la perseveranza e la costanza nel voler fari si che le cose vadano in un altro modo hanno la meglio. Non abbiamo ancora fatto nulla, veniamo si da risultati positivi ma la stagione è ancora lunga. Stiamo al 9 gennaio e a fine stagione mancano ancora sei mesi e dobbiamo continuare a pedalare".

"Affronteremo una squadra forte, di individualità forti. Un collettivo forte. Credo che menzioni in particolare non serve farle, dobbiamo stare attenti a tutti gli avversari che potremmo affrontare. È una rosa completa e attrezzata per questo tipo di competizione".

