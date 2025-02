Lazio, Pellegrini si lancia per due sfide: grandi obiettivi nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Due partite in una: questo è ciò che spetterà a Pellegrini. Questa sera il terzino della Lazio ha davanti a sè una big chance nel big match. Luca è previsto titolare a sinistra e oltre che a un cambio di formazione, potrebbe alludere a un possibile cambio futuro in lista. La Coppa Italia infatti, permette al terzino di tornare in campo, puntando così a convincere lo stesso Baroni dopo la scelta di inizio febbraio, quando il tecnico scelse di depennare il suo nome da quelli utili per la Serie A e per l'Europa League.

Pellegrini spera di spuntarla almeno tra le opzioni per il campionato, poiché in Europa il regolamento non lo consente. La scelta di puntare su Luca contro l'Inter, si lega anche alle necessità di gestione di Tavares, non è quello di inizio stagione. Non solo, Hysaj è ancora ai box, mentre Lazzari è rientrato da poco all'infortunio al ginocchio. Proprio per questo l'ex Juve deve raccogliere la preziosa concessione a San Siro. Per lui le porte sono sempre aperte, come spiegato da Baroni in conferenza stampa. Nell'ultimo periodo, comunque, ha lavorato sempre in gruppo in attesa di un possibile ritorno in lista, dando il 120%, come richiesto dal tecnico stesso. In tal senso, i quarti di Coppa Italia valgono per lui due sfide in una: chissà che non sia proprio quella con se stesso che possa lanciare la Lazio alla vittoria.