Lazio, Petrucci: "Inzaghi ha avuto delle garanzie, il club farà di tutto per tenere i big"

ULTIME DA FORMELLO NAZIONALE, PROSEGUONO GLI ALLENAMENTI AL FORTE VILLAGE: ACERBI CON IL GRUPPO Proseguono gli allenamenti della Nazionale italiana nel mini ritiro in Sardegna al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula. Gli Azzurri scaldano i motori in vista dell'Europeo che inizierà l'11 giugno all'Olimpico contro la Turchia. Agli... WEBTV LAZIO WOMEN, FESTA GRANDE A FORMELLO: PRESENTI LOTITO E BIANCHESSI - FOTO La Lazio Women festeggia il primo posto in Serie B e la promozione nel massimo campionato. Con la vittoria conquistata oggi contro il Tavagnacco per 2-1 le ragazze di Carolina Morace si sono assicurate la vetta della classifica da aggiungere all'obiettivo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LULIC VERSO LA SVIZZERA: "L'APPRODO ALLO ZURIGO SEMPRE PIÙ PROBABILE" Il futuro di Lulic è tutt'altro che chiaro. Mentre la moglie ha svelato che non è arrivata alcuna proposta di rinnovo da parte della Lazio, per Senad continuano ad aprirsi sempre più prepotentemente le porte della Svizzera. E la conferma arriva...