Lazio, Picchioni ai saluti dopo due anni e mezzo: tutti i dettagli

Gianni Picchioni è stato estromesso dallo staff della Lazio. Questa è l'ultima novità in casa biancoceleste, raccolta in esclusiva dalla nostra redazione. L'ex collaboratore tecnico e uomo di fiducia di Maurizio Sarri, che durante l'ultima sessione di calciomercato era stato trasferito nel reparto scouting assumendo il ruolo di responsabile, da oggi non fa più parte della società. Un'esclusione decisa e portata a termine dallo stesso club ma per motivi che per il momento restano ancora ignoti. Arrivato a Roma nel giugno del 2021, insieme all'allenatore con cui ha condiviso anche le esperienze di Londra e Torino, dopo due stagioni e mezzo Picchioni è costretto a intraprendere una nuova strada che per il momento lo porta lontano dalla Capitale.

