Lazio-Pisa, le pagelle dei quotidiani: attento Furlanetto, Pedro si prende la scena
Finisce la stagione della Lazio. All'Olimpico, contro il Pisa, arrivano gli ultimi tre punti del campionato. Decisivi i gol di Pedro, alla sua ultima presenza in maglia biancoceleste e Dele-Bashiru. Per il resto, come mostrano anche le pagelle dei principali quotidiani sportivi, per gli altri componenti del gruppo non si sono distinti in particolar modo, ricevendo una votazione che ruota attorno alla sufficienza.
Un po' meno Gila, Pellegrini e Cancellieri, mezzo voto in più a Dele-Bashiru e Furlanetto, quest'ultimo attento sulla conclusione di Angori. Ora la stagione è terminata, sarà tempo di valutazioni e riflessioni per il futuro, a cominciare da Maurizio Sarri: resterà oppure andrà via? Prima di tutto ciò, comunque, diamo un'occhiata ai voti dei calciatori biancocelesti secondo Corriere e Gazzetta dello Sport:
CORRIERE DELLO SPORT - Furlanetto 6,5, Marusic 6, Gila 5,5 (dal 1' st Provstgaard 6), Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (dal 37' st Lazzari SV), Dele-Bashiru 6,5 (dal 37' st Przyborek SV), Basic 5,5, Belahyane 5,5, Cancellieri 5 (dal 26' st Maldini 6), Noslin 5,5, Pedro 8 (dal 18' st Dia 5), Sarri 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Furlanetto 6,5, Marusic 6, Gila 5,5 (dal 1' st Provstgaard 6), Romagnoli 6, Pellegrini 5,5 (dal 37' st Lazzari SV), Dele-Bashiru 6,5 (dal 37' st Przyborek SV), Basic 6, Belahyane 6, Cancellieri 5,5 (dal 26' st Maldini 6), Noslin 6, Pedro 7,5 (dal 18' st Dia 6), Sarri 6,5.
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