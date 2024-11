Lazio - Porto, importanti novità per i tifosi abbonati in Curva Nord: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita tra Lazio e Porto, in programma giovedì 7 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21.00, si giocherà con i settori 48 e 49 della Curva Nord chiusi in seguito ai fatti di Lazio-Nizza. Appresa la decisione della Uefa, la società ha deciso di offrire due alternative ai tifosi abbonati in questi settori per assistere comunque alla gara dall'impianto capitolino. La prima è di ricevere al costo tecnico di 1€ un biglietto di ingresso per i settori curva nord e distinti nord (fino a esaurimento posti), in alternativa di acquistare un tagliando per gli altri settori dello Stadio Olimpico a prezzo contenuto.

"In relazione alla sanzione comminata dagli organi disciplinari della UEFA con effetti sulla gara tra Lazio e Porto, MD4 UEL 24/25, la S.S. Lazio S.p.A., preso atto del dispositivo sanzionatorio, del Regolamento dello Stadio Olimpico e della normativa di settore, comunica:

I tifosi in possesso di abbonamento nei settori 48 e 49 della Curva Nord, valido per le gare di UEFA Europa League 2024/2025, potranno accedere alla gara tra Lazio e Porto scegliendo tra le due seguenti opzioni:

Ricevere al costo tecnico di emissione pari ad euro 1,00 un biglietto di ingresso valido per i settori: curva nord e distinti nord, fino ad esaurimento posti; o, in alternativa,

Acquistare ai prezzi di seguito indicati un biglietto in altro settore dello stadio:

Tevere parterre laterale: euro 12,00

Tevere parterre centrale: euro 14,00

Tevere Laterale: euro 17,00

Tevere Top: euro 24,00

Tevere Gold: euro 28,00

Monte Mario Laterale: euro 24,00

Monte Mario Top: euro 32,00

Di seguito le modalità per accedere alle tariffe dedicate:

per i possessori della Lazio Card Millenovecento inserire o comunicare il codice della tesserra che inizia per 032….

per i possessori della Eagle Card, inserire o comunicare il codice della tessera che inizia per EAG…..

Sarà possibile acquistare un solo biglietto presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

La gara sarà disputata con i settori 48 e 49 della Curva Nord chiusi al pubblico. Si evidenzia che lo Stadio Olimpico risulta essere in diffida ed eventuali ulteriori comportamenti in violazione dei regolamenti comporterà ulteriori sanzioni disciplinari".

Pubblicato il 5/11