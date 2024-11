Lazio - Porto, le probabili formazioni: via al turnover di Baroni

Si torna subito in campo. È già tempo di Europa League, la Lazio si prepara a ospitare il Porto. Visti i tanti impegni ravvicinati, e l'ultima sfida prima della sosta contro il Monza, Baroni pensa a diversi cambi. Tra i pali resiste il ballottaggio tra Mandas e Provedel che verrà sciolto solamente a ridosso della gara con il greco in vantaggio. Sulle fasce si rivedono sia Nuno Tavares che Marusic. Al centro della difesa, invece, sono in tre per due maglie: Gila, Romagnoli e Gigot (Patric non è al meglio), con gli ultimi due avanti. Tutto aperto anche in mediana, dove Vecino e Guendouzi dovrebbero formare la coppia di mediani.. Sulla trequarti pronti Tchaouna più di Isaksen a destra, Pedro al centro e il rientro di Zaccagni da titolare a sinistra. Non ci saranno né Noslin, ancora squalificato, e né Castrovilli, fuori dalla lista UEFA. In avanti tocca a Castellanos, con Dia pronto a gara in corso.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gila, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia. All.: Baroni.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno; Omorodion. All.: Bruno.