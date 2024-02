Lazio, presentate le liste per Serie A e Champions League: c'è una novità

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato di gennaio non ha portato ingressi nella rosa della Lazio, ma solo uscite come quelle di Basic e Cicerelli. Motivo per cui nella presentazione delle liste per la Serie A e la Champions League, come specificato dalla Lazio in un comunicato ufficiale, solo la prima ha subito variazioni con la rimozione di Basic: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Toma Bašić è stato rimosso dalla lista Lega Serie A. La lista UEFA invece non ha subito variazioni rispetto a quella comunicata a settembre".