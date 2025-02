Lazio, presto i rientri di Vecino, Patric, Lazzari e Tavares: ecco quando

RASSEGNA STAMPA - Baroni aspetta e si sfrega le mani per ritrovare quanto prima a disposizione i suoi infortunati. Si tratta di Patric, Nuno Tavares, Vecino e Lazzari. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dovrebbero rientrare tutti tra la gara contro il Monza (in programma il 9 febbraio) e quella contro il Napoli (il 15). L'ordine preciso lo si capirà in settimana. Sicuramente Vecino sta lavorando per andare in panchina nel match contro gli azzurri. Sono passati due mesi dalla lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra che l'ha costretto allo stop.