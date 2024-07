Prosegue la campagna abbonamenti in casa Lazio. La fase di vendita libera continua e, a meno di un mese dall'inizio della Serie A, sono 21500 le tessere staccate in casa biancoceleste. Curva Nord in esaurimento, la vendita libera resterà aperta fino alle 19:00 del 10 agosto. Nella scorsa annata gli abbonati in campionato erano arrivati a 30.333.

Pubblicato il 24-07