Lazio, prove di disgelo tra Guendouzi e Tudor: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il caso Luis Alberto tiene ancora banco in casa Lazio, eppure oggi può essere una giornata molto importante per Guendouzi. La ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo sarà l'occasione per un incontro tra il francese e Tudor, il primo dalla lite di giovedì pomeriggio. Come riporta il Messaggero la società biancoceleste è convinta di far rientrare il caso e farà un'opera di disgelo tramite il ds Fabiani. Sabato Guendouzi non si è allenato, ma l'assenza è dovuta alla nota ufficiale della Lazio di giovedì sera in cui era stato comunicato un "edema da affaticamento a carico del polpaccio sinistro" del numero 8.

La Lazio farà di tutto per far rientrare le tensioni. Guendouzi è uno dei punti di forza del presente e uno dei giocatori intorno al quale costruire la squadra del futuro. L'obbligo di riscatto dal Marsiglia di 13 milioni lo blinda a livello contrattuale, ma il rapporto con Tudor non è un dettaglio. Le tensioni della scorsa stagione marsigliese si sono ripresentate subito, in minima parte all'esordio contro la Juventus, poi in modo più esplicito prima della Salernitana. Servirà un nuovo abbraccio, come quello dopo il gol di Marusic ai bianconeri.