Lazio, Provedel a Mediaset: "A Rotterdam ci temono. Vogliamo ribaltarla e sul derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la conferenza stampa. Nelle ore precedenti a Lazio-Feyenoord, direttamente dal centro sportivo di Formello, Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare una settimana molto importante per la Lazio. Prima la Champions, poi il derby in campionato. Di seguito tutte le dichiarazioni del portiere biancoceleste.

È già un dentro fuori per la Champion?

“È uno scontro importante sicuramente, non è un dentro fuori come un’eliminazione diretta ma ai termini della classifica finale inciderà molto così come incide purtroppo la partita d’andata. Il nostro compito è quello di ribaltare la situazione”.

Vi siete sentiti condizionati e sbeffeggiati dall’ambiente di Rotterdam?

“Penso più che altro a quello che non abbiamo fatto bene. Poi se l’ambiente ci ha sbeffeggiato fa parte del gioco e va bene così. Anzi io la vedo come un segnale di timore che può esserci nei nostri confronti. All’andata grandi meriti loro e grandi demeriti nostri, faremo di tutto perché domani la situazione si ribalti”.

Come state vivendo la discontinuità?

“Ci sono tante analisi, tante cose che vediamo e che cerchiamo di capire. Di base ci deve essere tanto equilibrio perché non sempre tutte le cose vengono nel modo migliore possibile. C’è sempre un avversario e le cose non si fanno da soli. Le cose non stanno girando come vogliamo, ma evidentemente deve andare così. Penso che la cosa più importante sia lo spirito, l’atteggiamento e il modo in cui stiamo lavorando. Qualcosa non sta tornando, non stiamo raccogliendo come abbiamo seminato ma penso che alla lunga tutto questo si vedrà”.

Quante tossine può portare in dote questa settimana tra Champions e derby?

“Non ci sono tossine, per me è tutto bellissimo. Giochiamo la Champions, il trofeo più bello che c’è e poi il derby, una partita che tutti vorrebbero giocare. Nessuna tossina, deve darci solo grande carica ed entusiasmo”.