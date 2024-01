Lazio, Provedel a Sky: "Siamo gli stessi che 20 giorni fa venivano riempiti di critiche"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-gara di Lazio - Lecce, Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito le parole del portiere, tornato a difendere la porta biancoceleste: “Il derby è stata una gara che può aver tolto tanto dal punto di vista nervoso, però restituisce tanto, spero anche di più per quanto fatto in campo e per il risultato ottenuto. Dobbiamo recuperare terreno in classifica, sfruttando le gare come quelle contro la Roma non per dire che ci hanno stancato ma perché ci possono dare molto di più. Nuovi protagonisti? Tutti ne eravamo consapevoli, è un percorso, siamo gli stessi di venti giorni fa che eravamo riempiti di critiche perché non arrivavano risultati. Ora invece sono arrivati, ma per noi non cambia nulla, deve darci solamente entusiasmo, quello che stiamo seminando lo stiamo raccogliendo. Siamo tranquilli come lo eravamo venti giorni fa".

TORNA ALLA HOMEPAGE