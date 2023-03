Lazio | Provedel, Casale e Lazzari in coro: "Che bello sentire il calore dei tifosi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera è andata in scena, una cena organizzata dal Lazio Club Quirinale, a cui hanno preso parte anche tre giocatori della rosa biancoceleste: Lazzari, Provedel e Casale. A margine dell'evento i tre protagonisti sono intervenuti ai microfoni di Lazio Style Channel:

PROVEDEL - "Serate come queste ci fanno sentire vicina la passione dei nostri tifosi. Siamo contenti di essere qui. Non c’era modo migliore per me per festeggiare il traguardo delle mie 100 presenze in Serie A se non con un clean sheet. Per fortuna i miei compagni hanno disputato un’ottima partita, non era facile. Luis Alberto ha tirato fuori un autentico coniglio dal cilindro”.

CASALE - "Una serata bellissima, non mi aspettavo tutta questa gente e questo calore. Sentire il loro calore per noi è molto importante, ci aiuta a dare molto di più. La vittoria di ieri contro la Sampdoria ha poi reso questa serata ancora più speciale".

LAZZARI - "È stata una bella serata. Ritrovare così tante persone è stato piacevole. Ora torniamo a casa a riposare poiché tra qualche giorno giocheremo una partita importante”.