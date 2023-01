Lazio, Provedel: "Dobbiamo evitare che certi episodi non si ripetano"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante la cena di compleanno dei 123 anni che è in corso al Rome Cavalieri Waldorf Astoria è intervenuto Ivan Provedel ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non ho messo la cravatta perché non ce l’ho. Pensando al campionato, per fortuna le altre squadre non hanno corso troppo ultimamente, ma nelle ultime due abbiamo fatto 1 punto. Ci tengo a dire che la cosa importante per noi è stata la prestazione, la reazione e la ripartenza rispetto alla partita di Lecce. Abbiamo perso 2 gol in situazioni particolari e dobbiamo fare in modo non si ripetano. Dobbiamo trovare un modo per evitare che riaccada. Dobbiamo chiudere prima le partite”.