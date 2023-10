Lazio | Provedel, è una corsa contro il tempo: vuole esserci per il Sassuolo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Provedel mette nel mirino il Sassuolo. Dopo non aver potuto rispondere alla chiamata della Nazionale, il portiere della Lazio vuole rientrare per la partita del Mapei Stadium. Il classe 1994 è alle prese con un ematoma sul bacino che non si è completamente riassorbito. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il problema sarebbe stato riscontrato per la prima volta dopo la partita di Glasgow contro il Celtic. Nei giorni seguenti Provedel si è riempito di antidolorifici con l'obiettivo di esserci per la sfida di campionato contro l'Atalanta. Si tratta di un punto delicato per un portiere, una zona in cui, tanto in allenamento quanto in partita, si è sottoposti a continui traumi che non favoriscono un recupero rapido.

Filtra ottimismo per il Sassuolo

Nonostante la situazione, però, da Formello filtra ottimismo. C'è una settimana di tempo per recuperare, andrà monitorato quotidianamente, com'è stato fatto nel corso di questa settimana. Lo staff medico della Lazio è fiducioso, ritiene che a meno di sorprese l'ematoma dovrebbe riassorbirsi, consentendogli di tornare tra i pali per la partita di Reggio-Emilia. Provedel incrocia le dita in questa corsa contro il tempo, Sepe e Mandas aspettano di capire se sarà il momento della loro chance o dovranno aspettare altre occasioni. La risposta la avranno di giorno, in giorno.