Lazio | Provedel: "Il messaggio di Toldo, effetto Zoff e Nazionale. Vi dico tutto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Provedel ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Il portiere della Lazio è tornato a parlare del gol siglato contro l'Atletico Madrid, per poi esprimersi sulla Nazionale. "Aver varcato i cancelli di Coverciano è stata già un'emozione straordinaria", ha esordito l'ex Spezia che poi, parlando di un eventuale debutto, ha ammesso possa essere un qualcosa di magnifico. Tuttavia - ha aggiunto - in Italia ci sono tanti portieri forti. Donnarumma, che a suo parere è un fenomeno, e poi Meret, Vicario, Scuffet, guarda caso friulani come lui. Onda lunga dell'effetto Zoff? Potrebbe essere, e proprio sull'ex portiere, Provedel confida un sogno: "Mi piacerebbe conoscerlo, è stato una figura importante della Lazio".

Parlando poi dei suoi idoli, ha fatto il nome ancora di Toldo e delle sue parate in Olanda-Italia dell'Europeo del 2000. In particolare, ha ammesso di aver ricevuto, dopo la speciale rete in Champions, un messaggio dallo stesso ex Inter, che lo ringraziava per le parole spese nei suoi confronti. E poi c'è Buffon, icona imprescindibile. Secondo Provedel - e senz'altro per molti altri appassionati e addetti ai ai lavori - il più forte di sempre. L'estremo difensore, che in Nazionale si è trovato ad averlo capo delegazione, non ha trattenuto l'emozione. Infine, nell'intervista sono usciti i nomi di Alison, come miglior portiere in attività. E poi Szczesny e Maignan.

TORNA ALLA HOMEPAGE