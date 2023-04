Lazio, Provedel "rivede la sua ex": contro lo Spezia sarà ancora muro biancoceleste

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nessuno tocchi Provedel e chi pensava che potesse essere una riserva non aveva immaginato che sarebbe diventato il muro invalicabile di questa Lazio. Come riporta la rassegna di Radiosei, il portiere ha lasciato spazio a Maximiano solo per 450 minuti in Conference League e Coppa Italia, il resto se l'è preso di prepotenza, guadagnato e ottenuto con onore. Venti gol subiti in ventinove partite, uno in meno di Meret e del suo Napoli quasi (e la Lazio lo sa bene) imbattibile. La seconda miglior difesa d'Europa, alle spalle di quella del Barcellona, deve condividere i numeri anche con lui, che per arrivare e rimanere in Serie A ha lottato tanto. La Lazio se l'è accaparrato a 2,5 milioni e lui si è preso tutto, maglia da titolare con Sarri e un posto nella lista azzurra del ct Mancini. Venerdì sera sarà l'ex del match e proprio contro la sua vecchia squadra dovrà ancora una volta rivelarsi scudo di ferro di questa Lazio semi-impenetrabile.