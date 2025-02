Lazio | Provedel sbaglia ma non si discute: la scelta di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nonostante gli errori e le incertezze, Ivan Provedel non si discute. Il mister Baroni non ha dubbi, anche perché è lui a chiedere di prendersi dei rischi in fase di costruzione. L'errore pesa, ma fa parte del gioco. A volte il rinvio riesce, come per il gol di Isaksen in cui il danese è stato reattivo sulla seconda palla, altre volte no. Baroni è stato chiaro però a fine gara, le gerarchie non vengono messe in discussione. C’è solo da voltare pagina il prima possibile affidandosi sempre al portiere che solo due anni fa, come riferisce il Corriere dello Sport, ha stabilito il record di clean sheet in un singolo campionato (21) nella storia della Lazio e che nell’epoca dei 3 punti hanno raggiunto solo Buffon (due volte, nel 2011/12 e 2015/16) e De Sanctis (nel 2013/14).