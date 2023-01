Lazio, quando torna Immobile: ecco quante partite rischia di saltare

Dopo i controlli di rito per l'attaccante biancoceleste è tempo di controllare e vedere per quanti match Sarri rischia di dover...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile si è fermato ancora. L'attaccante biancoceleste ha accusato un problema muscolare con il Sassuolo. Il numero 17 ha lasciato il posto a Pedro e si è accomodato a bordocampo. Il giocatore ha svolto i controlli di rito in Paideia che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Un problema che costringerà ai box il calciatore per qualche giorno. Più precisamente lo stop dovrebbe essere tra i 15 e i 20 giorni. Calendario alla mano, Sarri dovrà sicuramente fare a meno del suo centravanti nel match di Coppa Italia con il Bologna e per le sfide di campionato con Milan e Fiorentina. Le sue condizioni, invece, andranno valutate in vista dell'eventuale quarto di finale di Coppa Italia con la vincente di Juventus - Monza e per il match di Serie A contro l'Hellas Verona, rispettivamente in programma il 2 e il 6 febbraio. Immobile ha iniziato le terapie del caso e spera di tornare in campo il prima possibile per aiutare i compagni di squadra. Il giocatore sarà valutato in questi giorni e si capirà meglio quando potrà tornare a disposizione.

Pubblicato il 17-01