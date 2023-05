Lazio, quanti punti mancano alla Champions: a Udine appuntamento con il destino

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tre giornate alla fine del campionato e Lazio ancora in corsa per un posto in Champions League. Ma quanti punti mancano per l'aritmetica? Davvero pochi. Vincendo domenica a Udine, ai biancocelesti basterebbero due punti nelle ultime due con Cremonese ed Empoli per l'ingresso matematico nell'Europa che conta. Non solo. Un successo alla Dacia Arena regalerebbe alla Lazio anche almeno il quinto posto in classifica, che vorrebbe dire almeno Europa League e il piazzamento davanti alla Roma per il quarto campionato consecutivo.

UDINE NEL DESTINO - Per l'ennesima volta la Lazio affronterà l'Udinese in trasferta nel finale di stagione. I ricordi non sono esattamente bellissimi. Nel 2010/11,i biancocelesti di Reja persero il quarto posto per colpa della peggior differenza reti proprio con i friulani. Decisivo fu lo scontro diretto alla terzultima giornata vinto dai bianconeri. L'anno seguente capitò più o meno la stessa situazione con i posti in Champions che però diventarono tre. A piazzarsi dietro Juventus e Milan fu proprio l'Udinese, chiudendo due punti sopra la Lazio. Anche qui i friulani vinsero lo scontro diretto con i capitolini alla quartultima di campionato. Domenica la musica sarà ben diversa. Sarà un Udinese con altre motivazioni e una Lazio che vuole tornare in Europa dalla porta principale.

OCCHIO ALLE COPPE - C'è poi la possibilità complicata ma non impossibile che Milan e Roma vincano rispettivamente Champions ed Europa League restando fuori dalle prime quattro in campionato. In quel caso a farne le spese sarebbe la quarta in classifica che non avrebbe accesso alla fase a gironi di Champions dove invece andrebbero sia i rossoneri che i giallorossi. Sarebbe uno scenario a dir poco beffardo.