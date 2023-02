Lazio, quanto lavoro per Pellegrini: sarà una corsa contro il tempo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' arrivato l'ultimo giorno dopo un lungo inseguimento iniziato il 6 dicembre, ma nelle ore finali del mercato Luca Pellegrini ha coronato il suo sogno. Vestire la maglia della Lazio è l'obiettivo di ogni giocatore che abbia nel cuore questi colori e, come prima di lui ci sono riusciti Cataldi e Romagnoli, anche Pellegrini farà di tutto per onorarla e conquistare l'affetto dei suoi tifosi. Rispetto ai nuovi compagni, però, per lui la sfida sarà più ostica. Trasferitosi alla corte di Sarri a stagione in corso, il terzino non avrà a disposizione lo stesso tempo avuto dagli altri per comprendere le richieste del mister ed entrare nei suoi schemi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i principi tattici di Sarri prevedono un addestramento lungo al quale Pellegrini sarà sottratto o che, per lo meno, non potrà svolgere con continuità, visto il ritmo con cui si scenderà in campo. In poco tempo dovrà essere in grado di entrare in un sistema di gioco rodato, in cui la linea difensiva si muove come legata da una catena e tutti sanno ciò che devono fare.

A suo favore c'è il dettaglio di essersi già confrontato con le richieste di Sarri. Nel breve periodo bianconero, in cui i due non si sono quasi mai incrociati, Pellegrini ha lavorato con Martusciello, vice del tecnico di Figline Valdarno, esercitandosi sui quei concetti generali che il tecnico toscano chiede alle sue squadre. Sguardo prima alla palla, poi all'uomo, linea compatta e che non si deve 'rompere' per niente al mondo. Un base da cui partire quindi c'è, sicuramente il nuovo terzino della Lazio non si muoverà all'ombra, ma la sua passione e la sua voglia di far bene con la maglia che ama, saranno fondamentali per accelerare le tempistiche. Entro giugno, se vorrà aver convinto la Lazio a riscattarlo, dovrà rivelarsi come una pedina fondamentale per l'allenatore e la strada, seppur breve, sarà piena di ostacoli. Una vera e propria corsa contro il tempo: Pellegrini ha accettato la sfida, ora starà a lui dimostrare di poterla superare.