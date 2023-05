Lazio, quanto manca alla certezza matematica della Champions League?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria con il Sassuolo è stata fondamentale per la Lazio che ha consolidato il secondo posto in classifica allungando su Milan e Roma. La corsa per partecipare alla prossima Champions League è intensissima e può regalare sorprese fino all'ultima giornata con tanti scontri diretti che aspettano le sei squadre che si stanno giocando i tre posti rimasti visto che il primo è del Napoli. Già dopo questa giornata si potranno fare i conti con maggiore precisione dato il doppio incrocio tra Roma e Milano e la sfida tra Juve e Atalanta. In linea generale, però, si può dire, visti i sei punti di vantaggio sulla quinta, che alle aquile basterebbero nove punti sui prossimi 15 per avere la certezza di finire tra le prime quattro. "Teoricamente" perché bisognerà ovviamente aspettare gli esiti dei percorsi europei delle italiane in Europa League (Juve e Roma) e in Champions League (Inter e Milan). Sarà quindi necessario, anzi fondamentale mantenere il vantaggio nello scontro diretto con il Milan: servirà non perdere con cinque gol di scarto dopo la goleada biancoceleste dell'andata. Tutto chiaramente è in divenire e basterebbe anche un passo falso delle altre pretendenti per abbassare ancora di più la soglia. Immobile e compagni, però, devono guardare di partita in partita a cominciare dal big match di San Siro di domani.