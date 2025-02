Lazio, quattro trasferte per costruire il futuro: Baroni va a caccia in terra straniera

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una stagione decisa in quattro trasferte. Forse è una definizione eccessiva quella utilizzata oggi sull'edizione odierna del Messaggero, forse neanche troppo. La Lazio è nella parte calda dell'anno, quella in cui un errore può essere fatale, soprattutto con la Juve sopra (attualmente per differenza reti) e il Milan che battendo il Bologna potrebbe portarsi a due punti di distanza ( o viceversa), questo senza dimenticarsi la Fiorentina, l'unica squadra che si trova nelle stesse condizioni della Lazio: di svantaggio a livello di organico rispetto alla concorrenza e con due partite a settimana, considerando la corsa europea, tre per i biancocelesti se consideriamo anche la Coppa Italia. La squadra di Baroni, d'altronde, ha il merito di essere ancora in gioco su tutte le competizioni, un merito che non va ridotto a mera difficoltà, per quanto significherà giocare ancora tanto e spesso. Per rendersene conto basta guardare il calendario.

LE QUATTRO TRASFERTE - Da domani, 22 febbraio, al 6 marzo la Lazio scenderà in campo quattro volte e tutte e quattro consecutivamente in trasferta con due appuntamenti di campionato, uno di Coppa Italia e l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un tour de force lontano da casa e difficilissimo che vedrà i biancocelesti volare al Penzo contro il Venezia, poi a San Siro contro Inter e Milan, per chiudere non si sa dove e non si sa contro chi. Roma e Viktoria Plzen sono le due candidate, la possibilità di capitare contro l'una o l'altra è del 50%, ma per scoprirlo bisognerà attendere le 13.00 di oggi. In quattro trasferte la Lazio non si gioca una stagione, ma si gioca tanto, questo è certo. Dovrà farlo in terra straniera, tra le angustie di stadi che conosce meno dell'Olimpico e le difficoltà che le avversarie sono pronte a mettere in campo per assicurarsi la vittoria e fermare una squadra che fino a oggi ha strappato solo applausi.