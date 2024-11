Lazio, quest'Europa ti fa ricca: ecco quanto il club ha guadagnato finora

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Porto di questa sera è un nuovo capitolo di una storia bellissima di cui Marco Baroni ne è l'autore primo. La squadra sta proseguendo a vele spiegate sia in campionato che in Europa e non sembra avere intenzione di fermarsi. Ma se le competizioni continentali portano onore e gloria, non bisogna dimenticare che per i club che le giocano sono dei veri e propri "bonifici istantanei". Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con queste tre partite vinte la Lazio h già incassato 1 milione e 350 mila euro, cioè 450mila euro a vittoria. Chi si piazzerà tra le prime otto incasserà 600mila euro. Ogni posizione della classifica vale 75mila euro, quindi il vincitore della competizione intascherà 2,7 milioni (sono 36 posizioni). Aggiungendo i 600mila della qualificazione, il totale è di 3,3 milioni, a cui bisogna aggiungere la somma finale delle vittorie o dei pareggi.