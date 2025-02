Lazio | Questione portiere: Baroni medita, intanto è pronto il rinnovo per Mandas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Se per quanto riguarda la gara col Venezia, in attacco sembra praticamente certa la presenza di Noslin al posto di Taty Castellanos infortunato, tra i pali emerge l'altra questione, con l'ultima seduta che ha generato un interrogativo. Mandas supererà Provedel? Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri i due sono stati alternati, chissà quale sarà la decisione del tecnico. Il greco intanto tratta il rinnovo, con tanto di incontro a Formello tra Fabiani e il suo entourage. L'idea, molto concreta, è un prolungamento fino al 2029. L'adeguamento di contratto porterebbe lo stesso a 1 milione di euro (dai 200mila attuali). Rifiutate dalla Lazio le avances da parte del Como, a gennaio, per l'estremo difensore.