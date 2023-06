Lazio, questioni contratto: Felipe Anderson pronto a prolungare. E Zaccagni e Pedro...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un legame già fortissimo quello tra Felipe Anderson e la Lazio sta per diventare ancora più indissolubile. Come riporta la rassegna di Radiosei, il brasiliano è pronto per prolungare il suo contratto (scadenza attuale al 2024) fino al 2027. L'incontro con la dirigenza avverrà prima della partenza per Auronzo e ovviamente l'ingaggio è destinato a salire da 2,5 milioni di bonus a 3,5 bonus compresi.

La situazione contratti di Zaccagni e Pedro

Zaccagni - Per quanto riguarda l'ex Verona, con contratto a scadenza nel 2025, vorrebbe 3 milioni di euro a stagione (ora ne guadagna 2).

Pedro - Lotito chiederà a breve un incontro con i suoi agenti: l'idea è quella di prolungare fino al 2025 con un'intesa di base a 2,2 milioni.