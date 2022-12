Lazio-Radu, che storia d'amore: dieci anni fa il primo gol con l'aquila

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La lunga storia d'amore tra Radu e la Lazio ha vissuto diversi capitoli indelebili che sono rimasti nei cuori dei tifosi biancocelesti. Il suo arrivo nel gennaio 2008 e il debutto a Firenze è la prima istantanea. Il difensore ai tempi giovanissimo si apprestava a fare il grande salto in Italia dopo aver lasciato la Dinamo Bucarest, squadra che la Lazio aveva affrontato pochi mesi prima nel preliminare di Champions League.

PRIMO GOL CON L'AQUILA SUL PETTO - Era esattamente il 6 dicembre del 2012, la Lazio era di scena a Maribor per l'ultimo match della fase a gironi dell'Europa League 2012/2013. Ai biancocelesti serviva una vittoria per rimanere davanti al Tottenham e chiudere al primo posto il raggruppamento J. L'allora formazione di Petkovic scese in campo concentrata e non fallì l'obiettivo. Dopo 16' era già in vantaggio con Kozak che al termine dell'anno si consacrò capocannoniere della competizione con 8 centri. Poco dopo la mezz'ora arrivò il momento atteso da anni. Angolo di Hernanes e deviazione di testa di Radu che si lasciò andare ad un urlo liberatorio più che lecito. A chiudere la contesa la doppietta di Floccari, ma per ogni laziale che si rispetti, quella rimarrà indelebile come "la notte della prima volta di Stefan".

LE ALTRE MARCATURE IN BIANCOCELESTE - Una volta sbloccatosi ci ha poi preso gusto. Già in quella stagione realizzò altri due gol. Uno in Coppa Italia (poi vinta il 26 maggio 2013 contro la Roma) ai quarti di finale contro il Catania e l'altro in campionato contro il Pescara. Nella stagione successiva invece trovò la via della rete nella gara vinta per 3-2 contro il Sassuolo, nel giorno della grande protesta dei tifosi biancocelesti contro la dirigenza. Nel 2014/2015 la firma fu di quelle illustri, peccato però che non valse il titolo. Radu infatti sbloccò il punteggio nella finale di Coppa Italia contro la Juventus che i bianconeri ribaltarono poi ai tempi supplementari anche grazie ad una buona dose di fortuna. Il doppio palo di Djordjevic grida ancora vendetta. Per ritrovare Stefan in versione goleador bisogna arrivare alla stagione 2016/2017. Addirittura due centri in campionato. Il primo al Pescara e poi alla Fiorentina con uno splendido diagonale di sinistro nel finale di gara. L'ultimo sussulto risale invece al 29 settembre 2019 alla sfida casalinga contro il Genoa. Nel 4-0 finale mise la firma sulla seconda marcatura di giornata. In totale quindi ha realizzato 8 reti con l'aquila sul petto. Niente male per uno che iniziato come centrale difensivo e ha poi proseguito come terzino.