Lazio, Radu riscrive la storia: superato Favalli nella classifica all-time

Oggi, 3 aprile 2021, si riscrive la storia ultracentenaria della Lazio. Stefan Radu riscrive la storia della Lazio. Il difensore romeno, che da 13 anni veste la maglia biancoceleste, scendendo in campo oggi contro lo Spezia, raggiunge le 402 presenze diventando il calciatore che più volte ha indossato la maglia laziale in 121 anni di storia. Il Boss supera così Giuseppe Favalli che scende al secondo posto a quota 401. La società gli ha dedicato un post sui canali social ufficiali.

L'INIZIO DI TUTTO - La storia di Radu alla Lazio nasce quasi per caso. Nel 2008 i biancocelesti affrontano la Dinamo Bucarest ai preliminari di Champions League, dove gioca un giovanissimo Stefan pronto a imporsi nel panorama calcistico europeo. La dirigenza capitolina rimane colpita dal giocatore e, nella sessione invernale di calciomercato, acquistano il romeno in prestito per 6 mesi con riscatto fissato a €5.5mln. A fine stagione Radu viene riscattato, iniziando così una lunga storia d'amore piena di conquiste in maglia biancoceleste.

I NUMERI DI MAGLIA - Radu, durante l'intera permanenza alla Lazio, ha sempre indossato il numero 26, diventato ormai il suo simbolo identificativo. La prima volta è stata nella stagione 2009/10, da quel momento non se ne è più staccato. I primi due anni a Roma ha però indossato un numero diverso: quando è arrivato a gennaio ha preso il 2 lasciato vacante da Stendardo, mentre nella stagione successiva ha preso il 32.

LA FASCIA DA CAPITANO - Nonostante la sua esperienza e il suo attaccamento alla maglia, Radu non è mai stato insignito del titolo di capitano (almeno esternamente, perché da sempre lo spogliatoio lo riconosce come tale). Nel 2017, dopo l'addio di Mauri, la fascia fu data a Biglia scatenando l'ira di Candreva, mentre l'anno successiva la stessa venne consegnata a Lulic (attuale capitano della squadra). Forse il temperamento del romeno ha indirizzato Pioli e Inzaghi a fare scelte diverse, ma sicuramente Radu ha una valenza fondamentale per i compagni e per i tifosi che si riconoscono in lui, l'uomo che più volte ha indossato la maglia che li rappresenta.