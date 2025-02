Lazio, Raiola su Pellegrini. "Il ragazzo è deluso. Nelle prossime settimane..."

L'agente Enzo Raiola, intervistato in esclusiva da Chiamarsi Bomber, ha trattato diverse tematiche. In particolare, è tornato a parlare della situazione relativa a Luca Pellegrini e la Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "Sono rimasto sorpreso dalla decisione di Baroni di escludere Pellegrini dalla lista Serie A, così come il ds Fabiani. L'allenatore ha fatto una scelta tecnica; inizialmente erano stati esclusi Hysaj e Basic, che ora sono stati reinseriti in lista. Come confermato dalla società, non ci sono sono stati problemi disciplinari legati ad atteggiamenti sbagliati del giocatore. Chiaramente il ragazzo è deluso, ma sta continuando a fare il suo e dal punto di vista disciplinare si è sempre comportato nel migliore dei modi. Nelle prossime settimane vedremo come si evolverà la situazione, per capire se potranno esserci margini di reinserimento in lista".