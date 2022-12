Lazio, Renzi rivela: "Al Thani è tifosissimo. Ecco cosa chiesi a Lotito per lui"

Fonte: TV play

Al Thani è innamorato della Lazio. La rivelazione shock è stata fatta da Matteo Renzi a Tv Play parlando dei qatarioti. L'ex Presidente del Consiglio ha raccontato: "Al Thani, emiro e capo del Qatar e proprietario del Paris Saint-Germain, è un tifosissimo della Lazio. Perché? Lui è degli anni '80 e ha visto vincere lo scudetto del 2000 dai biancocelesti. Gli feci avere la maglia, chiesta a Lotito tra l'altro". Le dichiarazioni hanno fatto il giro del web infiammando i tifosi biancocelesti: tantissime le richieste di acquistare la prima squadra della Capitale.

Sempre nel corso della diretta, Renzi si è poi soffermato sul Decreto Salvacalcio e le relative polemiche citando anche il senatore Lotito: “Le società di calcio devono imparare a gestire i bilanci, non si può continuare che se c’è un problema si batte cassa allo stato. Giudicano demagogo chiunque dice: “Gestitevi bene i vostri soldi”. Perché la Premier League ha come diritti televisivi 10-11 volte in più le cifre della Serie A? Perché un calciatore preferisce l’Inghilterra all’Italia? Perché c’è gente come Lotito che quando c’è un problema, anziché risolverlo, va in Parlamento a farsi fare l’emendamento. Non ho paura a dire cose che mi fanno perdere il consenso, è immorale ed è una vergogna che si arrivi al punto di dover rateizzare i soldi alle squadre di Serie A. Piuttosto sarebbe meglio farlo alle squadre dilettantistiche, alla cultura. Però Lotito ha detto che sono in conflitto d’interessi perché tifo la Fiorentina”