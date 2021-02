Lazio, rinnovi e non solo: prime riflessioni in vista della prossima stagione

Dopo una sconfitta pesante come quella contro il Bayern, in casa Lazio è tempo di riflessioni. Il gap con le big d'Europa è ancora molto ampio, e ci mancherebbe data la lunga assenza dalla Champions della squadra, ma a prescindere da questo la rosa ha bisogno di alcuni aggiustamenti. Fanno discutere le scelte di mercato e i tanti soldi investiti per Muriqi e Fares che non hanno rispettato le attese e si pensa alla prossima stagione con la consapevolezza che sarà un mercato povero.

RINNOVI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la priorità sono i rinnovi, su tutti quello di Inzaghi. L'accordo tra il tecnico e la società è praticamente cosa fatta, si stanno limando ancora gli ultimi dettagli e la firma continua a slittare. Poi toccherà ai senatori Radu, Lulic e Parolo, tutti e tre in scadenza a giugno, per i quali verrà presa una decisione a ridosso della fine della stagione. L'altro nodo è legato alle cessioni dalle quali difficilmente si riuscirà a fare cassa. I big non si muovono, almeno questa è stata fin qui la filosofia della società, l'unico sacrificabile potrebbe essere Correa che comunque dovrebbe essere sostituito. C'è ancora metà campionato di fronte alla Lazio che però inizia le prime riflessioni in vista della prossima stagione.