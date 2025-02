Lazio, rinnovo in vista per Pedro: la proposta della società

Pedro è come il vino, a 37 anni non sembra accusare il peso dell'età. Anzi, tutt'altro. Proprio contro il Monza, ha realizzato da subentrato la sua prima doppietta in Serie A, ma la sua prestazione non si limita a quello. Pressa a tutto campo, guida i compagni e lega i reparti. Lo spagnolo è molto vicino ai quaranta, ma corre come se ne avesse venti. La Lazio non può privarsene in queste condizioni e le riflessioni riguardano anche il futuro. Dopo la strabiliante prestazione di ieri, che è solo l'ultima di una lunga serie, sembra che la Lazio sia passata dalle parole ai fatti: stando a quanto riportato da Sky Sport, la società biancoceleste avrebbe proposto il rinnovo per un altro anno all'ex Blaugrana. La decisione spetta allo spagnolo, Baroni gradirebbe una sua permanenza e l'ha ribadito anche nel post-partita di Lazio - Monza.

Pubblicato 10.02