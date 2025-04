Lazio, risveglio muscolare in hotel: inizia la preparazione per il Bodo/Glimt

Giorno di vigilia di Bodo/Glimt - Lazio. Programma fitto tra rifinitura e conferenza stampa. La squadra di Baroni è sbarcata ieri sera in Norvegia per abituarsi alle temperature basse e al clima avverso di Bodo. La preparazione è iniziata già questa mattina: risveglio muscolare in hotel per i biancocelesti, come si vede nei video pubblicati sui social dalla società (nelle storie Instagram).

Nel filmato si vedono Lazzari, Noslin, Romagnoli, Gila Zaccagni e anche il Taty Castellanos, oltre a tutti e tre i portieri, Mandas, Provedel e Furlanetto. Nel pomeriggio, poi, ci sarà l'ultimo allenamento prima della gara di domani. L'appuntamento è alle 17:45 all'Aspmyra Stadion per testare il campo sintetico e completare le prove tattiche (la prima mezz'ora sarà visibile sul sito ufficiale della Lazio). Alle 19, poi, la conferenza stampa di Baroni e di un giocatore.