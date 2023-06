Lazio | Rivoluzione societaria per il mercato: nasce la talent room

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha tanti obiettivi di calciomercato da seguire per costruire una rosa che possa essere competitiva su più fronti il prossimo anno.Un solo uomo non può gestire una mole di lavoro così importante, come avveniva prima con Tare. Con l'addio del ds albanese Lotito ha deciso di rivoluzionare l'assetto dirigenziale creando, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la talent room. Fabiani e Picchioni lavoreranno in tandem, con due giovani al loro fianco nell'area scouting. Si era pensato all'ingresso di Lorenzo Giani, ma il presidente lo ha bocciato. Ora bisogna lavorare per accontentare Sarri: la lista è folta, ma bisogna fare i conti col bilancio. Un'opzione è quella di velocizzare le uscite per rendere più agevole il mercato in entrata che dovrà essere fatto di almeno sei colpi (un portiere, due mezzali, un attaccante, un regista e un esterno).