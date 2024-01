Lazio-Roma, cresce l’entusiasmo: il dato aggiornato sui tagliandi

Un altro derby attende Lazio e Roma, oltre a quelli previsti in campionato. Le capitoline si ritroveranno come avversarie anche in Coppa Italia ai quarti di finale, gara secca dalla quale dipenderà il prosieguo nella competizione per entrambe. L’appuntamento all’Olimpico è per mercoledì 10 gennaio alle 18, i tifosi non vedono l’ora e il numero dei tagliandi venduti in continua crescita ne è la prova. Come riferito da Marco Canigiani, ai microfoni ufficiali del club, si è molto vicini alle 35 mila presenze.

Il responsabile marketing biancoceleste ha inoltre ricordato che la vendita è aperta anche nelle ricevitorie e, con molta probabilità, sarà presente l’iniziativa BusInsieme. Per quanto riguarda i settori, sia il lato Sud sia quello Nord sono verso il sold out. Nel dettaglio, la Curva Nord è esaurita ma restano disponibili ancora posti nei distinti. A proposito della Tevere, riservata ai tifosi laziali, per poter acquistare il tagliando occorrerà inserire il codice dell’abbonamento o quello di una delle due tesse "Eagle" o “Millenovecento”. Ogni persona potrà comprare fino a un massimo di 4 tickets.

