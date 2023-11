Lazio - Roma, la coreografia giallorossa è un disastro. E dalla Nord parte il coro…

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby della Capitale è iniziato, la Lazio ha ancora una volta incantato con una coreografia mozzafiato iniziata in Monte Mario e finita in Tribuna Tevere. Un'aquila stilizzata e la frase "Concordia parvae res crescunt", citazione presa dal De Bellum lugurthium di Sallustio, un'incitazione all'unità e al forte spirito di concordia. Non si può dire lo stesso della Curva Sud che pure aveva promesso spettacolo ma che non è riuscita a srotolare lo striscione se non dopo svariati tentativi e con la partita iniziata già da qualche minuto. La Nord non ha sottolineato l'errore giallorosso facendo partire diversi "Ooooooo" di attesa.