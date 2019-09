Lazio - Roma, Luis Alberto: "Felice per il gol, un po' meno per il risultato"

Al termine di Lazio - Roma Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo avuto poca fortuna. Non ci sono stati solamente i quattro pali, ma anche due o tre occasioni in più rispetto alla Roma: una mia ,una del Tucu e una di Ciro. Solo questo possiamo avere di rammarico: il fatto di non aver segnato di più. Ringrazio Ciro per l'assist, per noi è importante che ognuno faccia del suo meglio per la squadra. Quest'anno siamo diversi, abbiamo un'altra mentalità e sono sicuro che sia quella giusta. Segnare a un derby? E' davvero bellissimo. Sono un po' meno felice per il fatto che non abbiamo vinto, ma sono contento per la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare così, perché quest'anno dobbiamo arrivare in alto, al quarto posto. Ora c'è la sosta e poi di nuovo testa a Ferrara. Abbiamo lavorato molto bene quest'estate, il mister ha ritrovato un calcio più vistoso. Però dobbiamo vincere, perché giocare bene non basta. Vogliamo fare più gol dello scorso anno e portare a casa più punti. L'esultanza? Avevo un po' d'ansia per il fatto del Var, ormai non si è mai sicuri. Ho buttato un po' d'acqua verso la panchina, che oggi faceva davvero caldo".