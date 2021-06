Lazio - Roma, Sarri vs Mourinho: quel precedente finito quasi in rissa

SARRI ALLA LAZIO - Ragazzi, alla fine è andata così: Mourinho alla Roma e Sarri alla Lazio. Sarà una sfida bellissima sotto tutti i punti di vista, dal campo alla comunicazione, un derby a tutto tondo che da oggi, giorno dell'annuncio di Sarri in biancoceleste, infiamma la Capitale del calcio. José e Maurizio si ritroveranno dopo il duello in Premier League sulle panchine di Manchester United e Chelsea. L'unico precedente è memorabile ed è datato 20 ottobre 2018 che per poco non finisce in rissa.

IL PRECEDENTE SARRI-MOURINHO - A Stamford Bridge Sarri vuole difendere l'imbattibilità del Chelsea di fronte al ritorno dello Special One nel suo stadio, lì dove ha vinto tanto. Dopo 21' Rudiger di testa sblocca il match e fa esultare i tifosi Blues. Lo United nel secondo tempo però rimonta con la doppietta di Martial (55' e 73'). Sei minuti di recupero, c'è tempo per un ultimo affondo del Chelsea. David Luiz colpisce il palo, a Rudiger non riesce il tap-in, a Barkley sì: è 2-2 in extremis. Sarri esulta in panchina, incontenibile la gioia del suo assistente, Marco Ianni (che farà parte dello staff alla Lazio), che passa davanti a Mourinho per esultargli in faccia. Mou non ci sta, si alza per cercare vendetta, i due non vengono alle mani solo per l'intervento degli steward e dei giocatori. Il portoghese mostrerà il 3 ai tifosi per far capire i titoli vinti a Londra. A fine partita Sarri si scuserà: “Abbiamo commesso un grosso errore. Ho parlato con il mio assistente, ma ora ci parlerò ancora”. Mourinho accetterà le scuse, capitolo chiuso. Ora se ne apre un altro a Roma.

