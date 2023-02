Lazio - Roma, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

Manca poco meno di un mese al derby della Capitale. Il match tra Lazio e Roma è in programma il 19 marzo alle 18.00 presso lo stadio Olimpico. Con un comunicato ufficiale la società ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi: "La S.S. Lazio comunica che, nei prossimi giorni verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – ROMA in programma domenica 19 marzo alle ore 18:00.

PRELAZIONI E CAMBI POSTO:

- 1) PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO: ESCLUSO QUELLI DEL DISTINTO SUD EST

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell'abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a

questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella

tabella, nel seguente periodo:

- dalle ore 15:00 di lunedi 27 febrraio, fino alle ore 19:00 di giovedi 2 marzo.

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

- Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull'abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

- ABBONAMENTO TRADIZIONALE CARTACEO - CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di martedì 7 marzo.

- 2) PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO SOLO DEL DISTINTO SUD EST E CAMBIO POSTO

La vendita e il cambio posto in Tribuna Monte Mario (settori 2BD-4AD-4BD) per i possessori degli abbonamenti del Distinto Sud Est, verrà effettuata solo presso i negozi Lazio Style 1900. Dalle ore 12:00 di mercoledì 1 marzo, fino alle ore 19:00 di martedì 7 marzo.

Gli abbonati Aquilotto avranno diritto ad acquistare un tagliando di Tribuna Monte Mario a 10 € presentando l'abbonamento Digitale o tradizionale.

Tutti gli altri possessori degli abbonamenti dei Distinti Sud Est, riceveranno sempre presso uno dei negozi Lazio Style1900. un segna posto della Tribuna Monte Mario (settori 2BD-4AD-4BD) presentando il loro abbonamento Digitale o tradizionale cartaceo.

VENDITA LIBERA:

1) SETTORI TRIBUNA MONTE MARIO E ONORE CENTRALE

dalle ore 15:00 di lunedì 27 febbraio fino alle ore 18:00 di domenica 19 marzo:

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

- Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)

2) SETTORI TRIBUNA TEVERE - TEVERE TOP - TEVERE GOLD - PARTERRE CENTRALE

dalle ore 12:00 di mercoledì 8 marzo fino alle ore 18:00 di domenica 19 marzo:

AL MOMENTO LA TRIBUNA TEVERE E' ACQUISTABILE SOLO TRAMITE IL CODICE DELLA TESSERA DEL

TIFOSO 1900 E LA EAGLE CARD (fino al massimo di 4 tagliandi). IN CASO VENGA TOLTO SUCCESSIVAMENTE L'OBBLIGO DELLA TESSERA E DELLA CARD LAZIO, COMUNICHEREMO LE NUOVE MODALITÀ' DI VENDITA DELLA TRIBUNA TEVERE.

Punti Vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket):

- Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)



Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:

- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D'Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario

- Piazza Lauro De Bosis per i tagliandi di Tribuna Tevere

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere

Ricordiamo che i settori della Curva Nord, Distinti Nord Est e Ovest e la Tevere Parterre Laterale sono esauriti con gli abbonamenti. (****) I posti riservati agli Aquilotti non confermati di questi settori, verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di mercoledì 8 marzo.

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di mercoledì 8 marzo.



CAMBIO NOMINATIVO:

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei tagliandi e degli abbonamenti (quest’ultimi solo per la tariffa Intero), cliccando qui.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 14:00 sarà aperta la biglietteria presso Via Nigra - Stadio dei Marmi.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati da questa gara anche i tagliandi Coni e Figc ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 14:00 alle 16:00".

Pubblicato il 24/02 alle 16.26